На Геленджик за пару часов обрушилась почти четырёхмесячная норма осадков. Видео © Соцсети

В Геленджике за несколько часов выпала практически четырёхмесячная норма осадков. Об этом рассказал глава курортного города Алексей Богодистов.

"Прогнозы синоптиков всё же оправдались. Сегодня за несколько часов на Геленджик выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Богодистова, из-за непогоды пришлось включить сирены для предупреждения жителей о возможной эвакуации из зон подтоплений. Градоначальник добавил, что также для обеспечения безопасности было принято решение обесточить центральную часть города. Как только дождь стих и вода постепенно начала сходить, электроснабжение восстановили, а коммунальщики начали устранять последствия обильных осадков.

"Хочу всех успокоить: ничего страшного не произошло, продолжаем мониторить ситуацию в разных районах муниципалитета. Контроль за погодными условиями не ослабеваем", — заключил Богодистов.