Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке
Для их подъёма на поверхность планируется открыть задние створки воздушного судна.
Спасатели через иллюминаторы обнаружили тела ещё трёх погибших при падении вертолёта Ми-8 в Камчатском крае. Об этом Лайфу сообщил источник.
Фото © LIFE
Таким образом, найдены тела всех жертв авиакрушения. Напомним, ранее со дна Курильского озера подняли тело пятой погибшей.
Для подъёма оставшихся жертв на поверхность планируется открыть задние створки воздушного судна.
Как сообщал Лайф, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Лайф публиковал видео с места падения воздушного судна и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как он смог уцелеть. 13 августа стало известно, что вертолёт обнаружен с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.
Комментариев: 0