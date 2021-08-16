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Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке

Для их подъёма на поверхность планируется открыть задние створки воздушного судна.

16 августа, 01:53

Спасатели через иллюминаторы обнаружили тела ещё трёх погибших при падении вертолёта Ми-8 в Камчатском крае. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Таким образом, найдены тела всех жертв авиакрушения. Напомним, ранее со дна Курильского озера подняли тело пятой погибшей.

Лайф публикует первые глубоководные снимки затонувшего на Камчатке Ми-8

Лайф публикует первые глубоководные снимки затонувшего на Камчатке Ми-8

Для подъёма оставшихся жертв на поверхность планируется открыть задние створки воздушного судна.

Как сообщал Лайф, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Лайф публиковал видео с места падения воздушного судна и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как он смог уцелеть. 13 августа стало известно, что вертолёт обнаружен с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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