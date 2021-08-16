Женщину и ребёнка, чьи обгоревшие тела нашли в Ленобласти, сперва могли задушить
При осмотре места происшествия следователи выявили ряд улик. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.
Скриншот из видео © СУ СКР по Ленинградской области
Женщину и ребёнка, чьи обгоревшие тела обнаружили накануне в Ленобласти, перед поджогом могли задушить. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, на шее малыша следователи обнаружили провод. Кроме того, при осмотре места происшествия правоохранители нашли зажигалку и крышку от канистры.
Напомним, тела женщины и ребёнка были найдены в Выборгском районе Ленинградской области. На вид погибшему малышу около пяти лет. Возбуждено уголовное дело.
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