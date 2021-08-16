Женщину и ребёнка, чьи обгоревшие тела нашли в Ленобласти, сперва могли задушить

Женщину и ребёнка, чьи обгоревшие тела обнаружили накануне в Ленобласти, перед поджогом могли задушить. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, на шее малыша следователи обнаружили провод. Кроме того, при осмотре места происшествия правоохранители нашли зажигалку и крышку от канистры.