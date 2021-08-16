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Женщину и ребёнка, чьи обгоревшие тела нашли в Ленобласти, сперва могли задушить

При осмотре места происшествия следователи выявили ряд улик. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.

16 августа, 06:12

Скриншот из видео © СУ СКР по Ленинградской области

Женщину и ребёнка, чьи обгоревшие тела обнаружили накануне в Ленобласти, перед поджогом могли задушить. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, на шее малыша следователи обнаружили провод. Кроме того, при осмотре места происшествия правоохранители нашли зажигалку и крышку от канистры.

СК показал видео с места обнаружения обгоревших тел женщины и ребёнка в Ленобласти

СК показал видео с места обнаружения обгоревших тел женщины и ребёнка в Ленобласти

Напомним, тела женщины и ребёнка были найдены в Выборгском районе Ленинградской области. На вид погибшему малышу около пяти лет. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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