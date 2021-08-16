В 17 регионах России стали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД

ГИБДД и Росгвардия начали использовать дроны для выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

"На сегодняшний день во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что дроны с целью выявления нарушений на дороге используются в таких регионах, как:

Адыгея;

Забайкальский край;

Воронежская область;

Ингушетия;

Краснодарский край;

Новосибирская область;

Удмуртия;

Ростовская область;

Красноярский край;

Амурская область;

Татарстан;

Свердловская область;

Москва;

Пермский край;

Тюменская область;

Бурятия;

Омская область.