В 17 регионах России стали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД
Полученную информацию летательные аппараты передают находящимся неподалёку нарядам ДПС.
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ГИБДД и Росгвардия начали использовать дроны для выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
"На сегодняшний день во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что дроны с целью выявления нарушений на дороге используются в таких регионах, как:
- Адыгея;
- Забайкальский край;
- Воронежская область;
- Ингушетия;
- Краснодарский край;
- Новосибирская область;
- Удмуртия;
- Ростовская область;
- Красноярский край;
- Амурская область;
- Татарстан;
- Свердловская область;
- Москва;
- Пермский край;
- Тюменская область;
- Бурятия;
- Омская область.
В МВД отметили, что дроны применяют на наиболее аварийных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Летательные аппараты фиксируют нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, после чего информация передаётся находящимся неподалёку нарядам ДПС.
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