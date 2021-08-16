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В 17 регионах России стали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД

Полученную информацию летательные аппараты передают находящимся неподалёку нарядам ДПС.

16 августа, 05:26

Фото © Pixabay

ГИБДД и Росгвардия начали использовать дроны для выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

"На сегодняшний день во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения",  говорится в сообщении.

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В ведомстве сообщили, что дроны с целью выявления нарушений на дороге используются в таких регионах, как:

  • Адыгея;
  • Забайкальский край;
  • Воронежская область;
  • Ингушетия;
  • Краснодарский край;
  • Новосибирская область;
  • Удмуртия;
  • Ростовская область;
  • Красноярский край;
  • Амурская область;
  • Татарстан;
  • Свердловская область;
  • Москва;
  • Пермский край;
  • Тюменская область;
  • Бурятия;
  • Омская область.
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В МВД отметили, что дроны применяют на наиболее аварийных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Летательные аппараты фиксируют нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, после чего информация передаётся находящимся неподалёку нарядам ДПС.

Ранее российским водителям напомнили о важном изменении с 1 сентября.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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