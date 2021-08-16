В Ленобласти 4-летний малыш разбился насмерть при падении с 16-го этажа
По некоторым данным, мать мальчика в этот момент находилась в другой комнате.
Фото © t.me / mediacenterv1
В городе Кудрово Ленинградской области четырёхлетний мальчик выпал из окна 16-го этажа и разбился насмерть. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, трагедия произошла в воскресенье примерно в 21:30 мск на Областной улице. Обстоятельства устанавливаются.
Портал 47news сообщает, что ребёнок выпал из окна, когда мать находилась в другой комнате.
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