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В Ленобласти 4-летний малыш разбился насмерть при падении с 16-го этажа

По некоторым данным, мать мальчика в этот момент находилась в другой комнате.

16 августа, 04:49
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/mediacenterv1/4375" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mediacenterv1</a></p>

Фото © t.me / mediacenterv1

В городе Кудрово Ленинградской области четырёхлетний мальчик выпал из окна 16-го этажа и разбился насмерть. Об этом Лайфу сообщил источник.

На Алтае женщина за руки удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда спасателей

На Алтае женщина за руки удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда спасателей

По его данным, трагедия произошла в воскресенье примерно в 21:30 мск на Областной улице. Обстоятельства устанавливаются.

Портал 47news сообщает, что ребёнок выпал из окна, когда мать находилась в другой комнате.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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