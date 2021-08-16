Финансист назвал единственный случай, при котором опасно гасить кредит досрочно

Досрочное погашение кредита опасно, если у человека нет никаких накоплений. Об этом рассказал руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

"Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств", — объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Григорян отметил, что во всех других случаях гасить кредит раньше срока выгодно. Так можно сэкономить в два-три раза на переплате по процентам. Также финансист напомнил, что досрочное погашение бывает полное или частичное. Какой способ выгоднее, зависит от ситуации.

"В некоторых ситуациях выгоднее копить, ведь эти деньги можно дополнительно положить в банк под проценты или использовать другим образом для получения дополнительной прибыли. В этом случае переплату вы всё равно сможете уменьшить, но ещё и немного заработаете, хотя разница будет незначительная", — пояснил специалист.

Однако при частично-досрочном погашении есть выбор: уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита. При этом можно сэкономить на процентах на 15–20% больше.