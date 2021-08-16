"Реванш истории": Пушков рассказал о последствиях захвата талибами Афганистана для идеологии США
По словам сенатора, сейчас Америка отступает вместе со своей доктриной, которая на протяжении 30 лет была основой их политики "экспорта демократии".
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский сенатор Алексей Пушков назвал события в Афганистане реваншем истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом. По словам политика, это не оценка, а констатация объективного феномена.
"Драматичное, если не катастрофичное для США и для "либерального миропорядка" развитие событий в Афганистане показывает, насколько недалёкими, насквозь идеологизированными и высокомерными были авторы и адепты западной концепции "конца истории", провозгласившей неизбежную победу либерального капитализма в глобальном масштабе", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
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Сенатор добавил, что сейчас США вместе со своей доктриной, которая на протяжении 30 лет была основой их политики "экспорта демократии", отступают. По словам Пушкова, "пришло время говорить не о "конце истории", а о закате целой школы мысли, целой системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных "историков", которые, вне себя от счастья от распада СССР, провозгласили его конец".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.
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Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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