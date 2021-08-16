Российский сенатор Алексей Пушков назвал события в Афганистане реваншем истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом. По словам политика, это не оценка, а констатация объективного феномена.

"Драматичное, если не катастрофичное для США и для "либерального миропорядка" развитие событий в Афганистане показывает, насколько недалёкими, насквозь идеологизированными и высокомерными были авторы и адепты западной концепции "конца истории", провозгласившей неизбежную победу либерального капитализма в глобальном масштабе", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор добавил, что сейчас США вместе со своей доктриной, которая на протяжении 30 лет была основой их политики "экспорта демократии", отступают. По словам Пушкова, "пришло время говорить не о "конце истории", а о закате целой школы мысли, целой системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных "историков", которые, вне себя от счастья от распада СССР, провозгласили его конец".

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.