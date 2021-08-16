Найден чёрный ящик рухнувшего на Камчатке вертолёта Ми-8

"Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трёх погибших и, предположительно, чёрный ящик... Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что со дна Курильского озера подняли тело пятого погибшего при крушении вертолёта Ми-8. По информации Лайфа, это женщина. Также была информация, что спасатели через иллюминаторы обнаружили тела ещё трёх жертв катастрофы. Таким образом, найдены тела всех, кто погиб при падении вертолёта. Для их подъёма на поверхность планируется открыть задние створки воздушного судна.