Найден чёрный ящик рухнувшего на Камчатке вертолёта Ми-8
Для его поднятия будет привезено специальное оборудование.
Фото © Кроноцкий заповедник
Бортовой самописец потерпевшего крушение на Камчатке Ми-8 обнаружен, предположительно, внутри вертолёта. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Камчатского края.
"Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трёх погибших и, предположительно, чёрный ящик... Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что со дна Курильского озера подняли тело пятого погибшего при крушении вертолёта Ми-8. По информации Лайфа, это женщина. Также была информация, что спасатели через иллюминаторы обнаружили тела ещё трёх жертв катастрофы. Таким образом, найдены тела всех, кто погиб при падении вертолёта. Для их подъёма на поверхность планируется открыть задние створки воздушного судна.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Лайф публиковал видео с места падения воздушного судна и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как он смог уцелеть. 13 августа стало известно, что вертолёт обнаружен с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.
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