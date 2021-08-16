В ближайшее время Украина может столкнуться с острой нехваткой питьевой воды. Об этом заявил исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов.

По его словам, очистные сооружения в стране устарели, если не начать делать шаги по исправлению ситуации, то уже совсем скоро жители многих городов, например Очакова, будут получать воду по часам.

"Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране... У нас просто кошмар! Температурный режим растёт, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы всё дальше убиваем Днепр", — сказал Несмиянов в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что ранее Госпродпотребслужба Украины опубликовала доклад, согласно которому 90% воды в ряде регионов не соответствует нормам.