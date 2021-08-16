НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"На заправку дешевле будет заехать": Украинцев предупредили о риске остаться без питьевой воды

Согласно докладу Госпродпотребслужбы страны, 90% воды в ряде регионов не соответствует нормам.

16 августа, 02:55

Фото © Pixabay

В ближайшее время Украина может столкнуться с острой нехваткой питьевой воды. Об этом заявил исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов.

По его словам, очистные сооружения в стране устарели, если не начать делать шаги по исправлению ситуации, то уже совсем скоро жители многих городов, например Очакова, будут получать воду по часам.

Ни денег, ни печенек: Осенью Украина начнёт просить тепла и света у России и Белоруссии

Ни денег, ни печенек: Осенью Украина начнёт просить тепла и света у России и Белоруссии

"Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране... У нас просто кошмар! Температурный режим растёт, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы всё дальше убиваем Днепр", — сказал Несмиянов в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что ранее Госпродпотребслужба Украины опубликовала доклад, согласно которому 90% воды в ряде регионов не соответствует нормам.

Климатолог предупредила украинцев об угрозе "ада" из-за изменений климата

Климатолог предупредила украинцев об угрозе "ада" из-за изменений климата

Напомним, подобные опасения на Украине высказываются не впервые. Так, в марте председатель Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный заявил, что уже в ближайшие 30 лет украинцы столкнутся с проблемой нехватки питьевой воды, возникнет необходимость импортировать её.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

На Украине раскрыли подробности загадочной гибели мэра Кривого Рога

сегодня в 01:09

В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах, вызываемых постковидным синдромом

сегодня в 03:50

Найден чёрный ящик рухнувшего на Камчатке вертолёта Ми-8

сегодня в 03:35

Рассекречены документы о планах Японии взорвать бомбу с чумными блохами в 1944-м

сегодня в 03:19

Захарова оценила новый закон Польши о евреях: Варшава не хранит память о жертвах

сегодня в 03:03

Новости партнеров

Layer 1