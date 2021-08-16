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"Победа" отказалась от контрактов на поставку 20 самолётов Boeing 737 MAX

При этом авиакомпании не грозят штрафные санкции, отметил её глава Андрей Калмыков.

16 августа, 02:40
<p>Фото © ТАСС / RBC</p>

Фото © ТАСС / RBC

Российский лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", отказался от поставки 20 самолётов Boeing 737 MAX. Об этом журналистам сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Да, отказались от твёрдых контрактов на 20 Boeing 737 MAX — без штрафных санкций", — сказал он.

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Калмыков уточнил, что авиаперевозчику не грозит штраф, поскольку подобные санкции в условиях запрета эксплуатации воздушных судов в России не предусмотрены.

Напомним, сборка и эксплуатация самолётов серии 737 MAX были прекращены после двух крупных авиакатастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября 2018 года в катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. Причиной произошедшего называют проблемы с конструкцией авиалайнера.

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Добавим, что США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолётов одобрил ряд других стран. Росавиация сообщала, что сертификация обновлённого Boeing 737 MAX для полётов в РФ затягивается из-за ситуации с коронавирусом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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