"Победа" отказалась от контрактов на поставку 20 самолётов Boeing 737 MAX

Российский лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", отказался от поставки 20 самолётов Boeing 737 MAX. Об этом журналистам сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Да, отказались от твёрдых контрактов на 20 Boeing 737 MAX — без штрафных санкций", — сказал он.

Калмыков уточнил, что авиаперевозчику не грозит штраф, поскольку подобные санкции в условиях запрета эксплуатации воздушных судов в России не предусмотрены.