Пентагон: Аэропорт Кабула продолжает принимать коммерческие рейсы
В Минобороны США сообщили, что контроль над воздушным движением взяли на себя американские военные.
Фото © ТАСС / DPA
Международный аэропорт Кабула в прежнем режиме принимает коммерческие рейсы, однако в течение дня были периодические перебои в работе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
По его словам, военные США взяли на себя управление воздушным движением при поддержке афганских коллег.
"Коммерческие рейсы продолжаются, хотя имели место некоторые эпизодические перебои и задержки", — приводит ТАСС слова Кёрби.
Он добавил, что в аэропорту дорабатывают процедуры и организацию действий, в том числе готовят людей к отправке. Также происходит усиление мер защиты воздушной гавани.
В свою очередь, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге сообщил, что США эвакуировали в аэропорт всех сотрудников своего посольства.
"Мы воевали не для того, чтобы делиться властью": "Талибан" заявил об отказе формировать в Афганистане коалиционное правительство
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, выстроились очереди в банки. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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