Пентагон: Аэропорт Кабула продолжает принимать коммерческие рейсы

Международный аэропорт Кабула в прежнем режиме принимает коммерческие рейсы, однако в течение дня были периодические перебои в работе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

По его словам, военные США взяли на себя управление воздушным движением при поддержке афганских коллег.

"Коммерческие рейсы продолжаются, хотя имели место некоторые эпизодические перебои и задержки", — приводит ТАСС слова Кёрби.

Он добавил, что в аэропорту дорабатывают процедуры и организацию действий, в том числе готовят людей к отправке. Также происходит усиление мер защиты воздушной гавани.

В свою очередь, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге сообщил, что США эвакуировали в аэропорт всех сотрудников своего посольства.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.