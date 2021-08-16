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Пентагон: Аэропорт Кабула продолжает принимать коммерческие рейсы

В Минобороны США сообщили, что контроль над воздушным движением взяли на себя американские военные.

16 августа, 02:09
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Международный аэропорт Кабула в прежнем режиме принимает коммерческие рейсы, однако в течение дня были периодические перебои в работе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

По его словам, военные США взяли на себя управление воздушным движением при поддержке афганских коллег.

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"Коммерческие рейсы продолжаются, хотя имели место некоторые эпизодические перебои и задержки", — приводит ТАСС слова Кёрби.

Он добавил, что в аэропорту дорабатывают процедуры и организацию действий, в том числе готовят людей к отправке. Также происходит усиление мер защиты воздушной гавани.

В свою очередь, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге сообщил, что США эвакуировали в аэропорт всех сотрудников своего посольства.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, выстроились очереди в банки. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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