Иммунолог рассказал, для каких штаммов коронавируса нужна новая вакцина
Также специалист сообщил, что сейчас в России разрабатывается четыре новые вакцины от ковида.
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Необходимо создать новую вакцину от коронавируса для дельта-линии. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.
"Из России ушла альфа-линия, бета, лямбда практически и не появились, йоты не было, а вот дельта-линия укоренилась, она составляет 99 с лишним процентов всех заражений, в Британии это уже сто процентов, в Европе свыше 85. Понятно, что это некий наиболее мощный штамм, в отношении которого нужно вести разработку новой вакцины", — объяснил специалист.
Крючков также рассказал, что в России сейчас разрабатывают ещё четыре вакцины. Эти препараты должны зарегистрировать весной 2022 года. Вероятно, что их действие будет направлено против штаммов "дельта", "дельта плюс". Причём создают их совершенно другие разработчики.
В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что сейчас российская вакцина справляется с дельта-штаммом. Но если вслед за ним появится ещё один штамм, потребуется модифицировать вакцины — при условии отсутствия "антигенного импринтинга".
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил показатели эффективности "Спутника V" против дельта-штамма. Специалист напомнил, что российский препарат на 94% защищает пациентов от госпитализации.
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