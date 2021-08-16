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Иммунолог рассказал, для каких штаммов коронавируса нужна новая вакцина

Также специалист сообщил, что сейчас в России разрабатывается четыре новые вакцины от ковида.

16 августа, 02:34

Фото © Pixabay

Необходимо создать новую вакцину от коронавируса для дельта-линии. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

"Из России ушла альфа-линия, бета, лямбда практически и не появились, йоты не было, а вот дельта-линия укоренилась, она составляет 99 с лишним процентов всех заражений, в Британии это уже сто процентов, в Европе свыше 85. Понятно, что это некий наиболее мощный штамм, в отношении которого нужно вести разработку новой вакцины", — объяснил специалист.

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Эпидемиолог рассказал, какие вакцины защитят от новых штаммов коронавируса

Крючков также рассказал, что в России сейчас разрабатывают ещё четыре вакцины. Эти препараты должны зарегистрировать весной 2022 года. Вероятно, что их действие будет направлено против штаммов "дельта", "дельта плюс". Причём создают их совершенно другие разработчики.

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что сейчас российская вакцина справляется с дельта-штаммом. Но если вслед за ним появится ещё один штамм, потребуется модифицировать вакцины — при условии отсутствия "антигенного импринтинга".

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Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил показатели эффективности "Спутника V" против дельта-штамма. Специалист напомнил, что российский препарат на 94% защищает пациентов от госпитализации.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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