Устройство, разработанное военным преступником Сиро Исии, должно было взрываться на высоте 50–100 метров над поверхностью земли для обеспечения максимально широкого заражения местности.

Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году, это следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России, пишет РИА "Новости".

Ведомство обнародовало протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проводимых начиная с 1945 года и до декабря 1949-го, уже в рамках Хабаровского процесса. В ходе допроса главкому зачитали показания свидетеля о применении бомбы системы Исии.

"Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен", — подтвердил Ямада.

Бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, проводившего в "отряде 731" биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. Бомба имела керамический корпус, начинённый чумными блохами. Она должна была взрываться на высоте 50–100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности. В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных чётко говорится, что в 1944 году Япония решительно готовилась к бактериологической войне. Японские военные проводили бесчеловечные эксперименты, в том числе заражали людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Всего в стенах японских лабораторий, по разным данным, погибло от трёх до десяти тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты.