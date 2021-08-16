Бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, проводившего в "отряде 731" биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. Бомба имела керамический корпус, начинённый чумными блохами. Она должна была взрываться на высоте 50–100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности. В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных чётко говорится, что в 1944 года Япония решительно готовилась к бактериологической войне. Японские военные проводили бесчеловечные эксперименты, в том числе заражали людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Всего в стенах японских лабораторий, по разным данным, погибло от трёх до десяти тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты.