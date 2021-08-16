ФСБ рассекретила документы о планах Японии взорвать бактериологическую бомбу в 1944 году
Устройство, разработанное военным преступником Сиро Исии, должно было взрываться на высоте 50–100 метров над поверхностью земли для обеспечения максимально широкого заражения местности.
Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году, это следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России, пишет РИА "Новости".
Ведомство обнародовало протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проводимых начиная с 1945 года и до декабря 1949-го, уже в рамках Хабаровского процесса. В ходе допроса главкому зачитали показания свидетеля о применении бомбы системы Исии.
"Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен", — подтвердил Ямада.
Бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, проводившего в "отряде 731" биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. Бомба имела керамический корпус, начинённый чумными блохами. Она должна была взрываться на высоте 50–100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности. В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных чётко говорится, что в 1944 году Япония решительно готовилась к бактериологической войне. Японские военные проводили бесчеловечные эксперименты, в том числе заражали людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Всего в стенах японских лабораторий, по разным данным, погибло от трёх до десяти тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты.
Напомним, 16 августа отмечается 76 лет со дня, когда главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин