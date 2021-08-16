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Захарова оценила новый закон Польши о евреях: Варшава не хранит память о жертвах

Дипломат призналась, что не могла поверить в реальность заявления польских властей.

16 августа, 03:03

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Действия властей Польши, которые утвердили скандальный закон о реституции имущества евреев, отобранного во Вторую мировую войну, свидетельствуют о том, что Варшава не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своём телеграм-канале дипломат напомнила, что закон о реституции собственности евреев вызвал жёсткую реакцию со стороны Израиля, а президент Польши Анджей Дуда в ответ назвал свою страну "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев" и заявил, что польские власти не позволят "инструментализировать массовое уничтожение в текущих политических целях".

"Не могла поверить в то, что это реальное заявление, а не фейк. В том числе учитывая, какая война с памятниками освободителям от немецко-фашистских войск развязана в Польше", — заметила Захарова.

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Кроме того, представитель МИД РФ назвала безнравственной попытку отделить память о жертвах от памяти о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы их было меньше.

"Это и есть "инструментализация массового уничтожения в текущих политических целях"... К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чём мы давно говорим", — заключила дипломат.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о решении подписать скандальный закон, ограничивающий право евреев на реституцию имущества после угнетения во время Второй мировой войны. В Израиле жёстко отреагировали на этот закон и отозвали своего посла из Варшавы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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