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Футболист "Бордо" потерял сознание во время матча чемпионата Франции

Жуткий инцидент произошёл в самом начале игры. 23-летний Самуэль Калу рухнул на поле, стоя в стенке.

16 августа, 04:00

Кадр из видео © Twitter / MatchTV

Нигерийский полузащитник "Бордо" Самуэль Калу потерял сознание в матче чемпионата Франции по футболу. Всё произошло в самом начале игры второго тура, в которой его команда противостояла "Марселю".

Спустя четыре минуты после стартового свистка был назначен штрафной, 23-летний Калу встал в стенку и внезапно рухнул на газон. На поле немедленно выбежали медики. Игроки двух команд обступили лежавшего на траве футболиста, чтобы закрыть его от камер. На поле также вынесли носилки.

Капитан сборной Венгрии потерял сознание во время матча Евро-2020 с Францией

Капитан сборной Венгрии потерял сознание во время матча Евро-2020 с Францией

Через какое-то время медикам удалось привести игрока в сознание. Он под аплодисменты трибун самостоятельно покинул поле. После этого Калу вернулся в игру, однако через некоторое время главный тренер "Бордо" Владимир Петкович всё-таки решил заменить игрока. Матч закончился вничью — 2:2.

Ранее подобный инцидент произошёл с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном во время Евро-2020. Хавбек упал без сознания во время матча с Финляндией. Эриксена доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Позднее врачи сообщили, что полузащитник перенёс остановку сердца. Футболиста выписали из больницы после того, как ему провели операцию по установке кардиостимулятора.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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