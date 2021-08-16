Футболист "Бордо" потерял сознание во время матча чемпионата Франции

Какой кошмар. Игрок «Бордо» потерял сознание прямо на поле 😱



Пайет собирался пробить штрафной, как вдруг на газон рухнул Самюэль Калу. К счастью, он почти сразу же очнулся, но его решили заменить – на всякий случай.



Страшно. pic.twitter.com/9Lz6vG00U9 — Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021

Нигерийский полузащитник "Бордо" Самуэль Калу потерял сознание в матче чемпионата Франции по футболу. Всё произошло в самом начале игры второго тура, в которой его команда противостояла "Марселю".

Спустя четыре минуты после стартового свистка был назначен штрафной, 23-летний Калу встал в стенку и внезапно рухнул на газон. На поле немедленно выбежали медики. Игроки двух команд обступили лежавшего на траве футболиста, чтобы закрыть его от камер. На поле также вынесли носилки.