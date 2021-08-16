Футболист "Бордо" потерял сознание во время матча чемпионата Франции
Жуткий инцидент произошёл в самом начале игры. 23-летний Самуэль Калу рухнул на поле, стоя в стенке.
Кадр из видео © Twitter / MatchTV
Какой кошмар. Игрок «Бордо» потерял сознание прямо на поле 😱— Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021
Пайет собирался пробить штрафной, как вдруг на газон рухнул Самюэль Калу. К счастью, он почти сразу же очнулся, но его решили заменить – на всякий случай.
Страшно. pic.twitter.com/9Lz6vG00U9
Нигерийский полузащитник "Бордо" Самуэль Калу потерял сознание в матче чемпионата Франции по футболу. Всё произошло в самом начале игры второго тура, в которой его команда противостояла "Марселю".
Спустя четыре минуты после стартового свистка был назначен штрафной, 23-летний Калу встал в стенку и внезапно рухнул на газон. На поле немедленно выбежали медики. Игроки двух команд обступили лежавшего на траве футболиста, чтобы закрыть его от камер. На поле также вынесли носилки.
Через какое-то время медикам удалось привести игрока в сознание. Он под аплодисменты трибун самостоятельно покинул поле. После этого Калу вернулся в игру, однако через некоторое время главный тренер "Бордо" Владимир Петкович всё-таки решил заменить игрока. Матч закончился вничью — 2:2.
Ранее подобный инцидент произошёл с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном во время Евро-2020. Хавбек упал без сознания во время матча с Финляндией. Эриксена доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Позднее врачи сообщили, что полузащитник перенёс остановку сердца. Футболиста выписали из больницы после того, как ему провели операцию по установке кардиостимулятора.
Комментариев: 0