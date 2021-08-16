В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах, вызываемых постковидным синдромом

Порядка трети переболевших коронавирусом спустя три-четыре месяца после выздоровления не могут полноценно ухаживать за собой и выполнять повседневные действия. Об этом рассказала глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова. По её словам, постковидный синдром значительно снижает качество жизни.

По словам специалиста, как правило, он проходит в течение полугода, но у некоторых переболевших сохраняется и на более длительный срок. При этом связь между тяжестью течения CoViD-19 и частотой постковидного синдрома прослеживается не всегда, с осложнениями могут столкнуться и те, кто перенёс болезнь в лёгкой форме.

"Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в лёгких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением лёгких и находившихся на ИВЛ", — отметила Омарова в беседе с РИА "Новости".