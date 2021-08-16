СК показал видео с места обнаружения обгоревших тел женщины и ребёнка в Ленобласти
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".
СК показал видео с места обнаружения тел женщины и ребёнка в лесу в Ленобласти. Видео © СУ СКР по Ленинградской области
СУ СКР по Ленинградской области показало видео с места обнаружения обгоревших тел женщины и ребёнка в Выборгском районе.
На кадрах видно пепелище под деревом, где были обнаружены тела, и работающих сотрудников СКР.
"Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".
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