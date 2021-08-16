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В Узбекистане опровергли данные о нахождении экс-президента Гани на территории страны

Также известно, что самолёт бывшего лидера Афганистана не садился в Казахстане и Таджикистане.

16 августа, 05:19
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Афганское посольство в Ташкенте не обладает информацией о том, что бывший президент страны Ашраф Гани в данный момент находится в Узбекистане. Так в дипмиссии прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что экс-лидер улетел туда вместе с супругой и двумя советниками.

"Мы не можем подтвердить такую информацию, потому что мы не обладаем такими данными", — сообщили в посольстве РИА "Новости".

Личный охранник президента Афганистана заявил, что Гани прибыл в Ташкент

Личный охранник президента Афганистана заявил, что Гани прибыл в Ташкент

Кроме того, известно, что самолёт Гани не входил в воздушное пространство Казахстана и Таджикистана. Данные о нахождении экс-президента в этих странах в посольствах также опровергли.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны в стране. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Хаос в аэропорту Кабула, флаг "Талибана" над президентским дворцом: Хроника обострения в Афганистане

Хаос в аэропорту Кабула, флаг "Талибана" над президентским дворцом: Хроника обострения в Афганистане

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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