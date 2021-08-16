В Узбекистане опровергли данные о нахождении экс-президента Гани на территории страны

Афганское посольство в Ташкенте не обладает информацией о том, что бывший президент страны Ашраф Гани в данный момент находится в Узбекистане. Так в дипмиссии прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что экс-лидер улетел туда вместе с супругой и двумя советниками.

"Мы не можем подтвердить такую информацию, потому что мы не обладаем такими данными", — сообщили в посольстве РИА "Новости".

Кроме того, известно, что самолёт Гани не входил в воздушное пространство Казахстана и Таджикистана. Данные о нахождении экс-президента в этих странах в посольствах также опровергли.