В Узбекистане опровергли данные о нахождении экс-президента Гани на территории страны
Также известно, что самолёт бывшего лидера Афганистана не садился в Казахстане и Таджикистане.
Фото © ТАСС / AP
Афганское посольство в Ташкенте не обладает информацией о том, что бывший президент страны Ашраф Гани в данный момент находится в Узбекистане. Так в дипмиссии прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что экс-лидер улетел туда вместе с супругой и двумя советниками.
"Мы не можем подтвердить такую информацию, потому что мы не обладаем такими данными", — сообщили в посольстве РИА "Новости".
Кроме того, известно, что самолёт Гани не входил в воздушное пространство Казахстана и Таджикистана. Данные о нахождении экс-президента в этих странах в посольствах также опровергли.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны в стране. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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