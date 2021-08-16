НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Толпа прорвалась на ВПП в аэропорту Кабула, военные США начали стрелять в воздух

Люди не могут вылететь из столицы Афганистана в связи с нехваткой мест на авиарейсах.

16 августа, 05:03

Толпа прорвалась на ВПП в аэропорту Кабула, американские военные стреляют в воздух. Видео © Соцсети

Американские военные начали стрелять в воздух после того, как толпа прорвалась на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Кабула. В соцсетях появились кадры с места происшествия.

Как сообщает AFP со ссылкой на очевидцев, на ВПП проникло большое число людей и американским военнослужащим, обеспечивающим порядок эвакуации, пришлось открыть предупредительный огонь.

В аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан

В аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, выстроились очереди в банки. Президент Афганистана Ашраф Гани, по словам его личного охранника, улетел в Узбекистан. Ранее политик объяснил своё решение покинуть страну.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.

Пентагон: Аэропорт Кабула продолжает принимать коммерческие рейсы

Пентагон: Аэропорт Кабула продолжает принимать коммерческие рейсы

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Узбекистане опровергли данные о нахождении экс-президента Гани на территории страны

сегодня в 05:19

"Реванш истории": Пушков рассказал о последствиях захвата талибами Афганистана для идеологии США

сегодня в 04:12

В Ленобласти 4-летний малыш разбился насмерть при падении с 16-го этажа

сегодня в 04:49

Финансист назвал единственный случай, при котором опасно гасить кредит досрочно

сегодня в 04:22

СК показал видео с места обнаружения обгоревших тел женщины и ребёнка в Ленобласти

сегодня в 04:38

Новости партнеров

Layer 1