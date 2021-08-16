Толпа прорвалась на ВПП в аэропорту Кабула, военные США начали стрелять в воздух

Толпа прорвалась на ВПП в аэропорту Кабула, американские военные стреляют в воздух. Видео © Соцсети

Американские военные начали стрелять в воздух после того, как толпа прорвалась на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Кабула. В соцсетях появились кадры с места происшествия.

Как сообщает AFP со ссылкой на очевидцев, на ВПП проникло большое число людей и американским военнослужащим, обеспечивающим порядок эвакуации, пришлось открыть предупредительный огонь.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.