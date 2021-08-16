Толпа прорвалась на ВПП в аэропорту Кабула, военные США начали стрелять в воздух
Люди не могут вылететь из столицы Афганистана в связи с нехваткой мест на авиарейсах.
Толпа прорвалась на ВПП в аэропорту Кабула, американские военные стреляют в воздух. Видео © Соцсети
Американские военные начали стрелять в воздух после того, как толпа прорвалась на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Кабула. В соцсетях появились кадры с места происшествия.
Как сообщает AFP со ссылкой на очевидцев, на ВПП проникло большое число людей и американским военнослужащим, обеспечивающим порядок эвакуации, пришлось открыть предупредительный огонь.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, выстроились очереди в банки. Президент Афганистана Ашраф Гани, по словам его личного охранника, улетел в Узбекистан. Ранее политик объяснил своё решение покинуть страну.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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