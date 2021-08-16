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СМИ: Высокопоставленного таможенника задержали в Петербурге при получении взятки

Максиму Розсыпало грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

16 августа, 05:48
<p>Максим Розсыпало. Фото © Северо-Западное таможенное управление</p>

Максим Розсыпало. Фото © Северо-Западное таможенное управление

В Санкт-Петербурге оперативники ФСБ задержали за взятку начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало. Его взяли при получении крупной суммы денег, сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, Розсыпало занимал эту должность около года, не отметившись какими-либо результатами по пресечению коррупционных преступлений. При этом телеканал утверждает, что борец с коррупцией зарекомендовал себя как человек, склонный к употреблению алкоголя.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Решается вопрос об избрании Розсыпало меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Официального подтверждения о задержании Розсыпало пока нет.

Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке инспектор Росрыболовства потребовал взятку в 100 килограммов икры.

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СК назвал размер взятки, за которую задержан экс-начальник УМВД Камчатки

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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