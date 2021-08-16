СМИ: Высокопоставленного таможенника задержали в Петербурге при получении взятки

В Санкт-Петербурге оперативники ФСБ задержали за взятку начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало. Его взяли при получении крупной суммы денег, сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, Розсыпало занимал эту должность около года, не отметившись какими-либо результатами по пресечению коррупционных преступлений. При этом телеканал утверждает, что борец с коррупцией зарекомендовал себя как человек, склонный к употреблению алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Решается вопрос об избрании Розсыпало меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Официального подтверждения о задержании Розсыпало пока нет.