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"Чемодан — вокзал — Россия": Украинского телеведущего затравили за совместное фото с Киркоровым

Народному артисту по решению СБУ на три года запрещён въезд на территорию Незалежной.

16 августа, 05:45
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/vova_ostapchuk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> vova_ostapchuk</a></p>

Фото © Instagram / vova_ostapchuk

Пользователи "Инстаграма" затравили украинского телеведущего Владимира Остапчука за совместное фото с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Народного артиста России Остапчук встретил во время отпуска на Крите. Вместе с супругой они сфотографировались со звездой и опубликовали в сториз. Реакция украинцев не заставила себя ждать: пользователи соцсети ополчились на телеведущего с гневными комментариями, а местные СМИ напомнили, что Киркоров находится в списке лиц, которым СБУ запретила въезд на территорию Украины. Сейчас фотография в профиле отсутствует.

"Володя, любителям оккупантов на Украине не место. Чемодан — вокзал — Россия", — написал один из пользователей.

"Готов побегать во время сафари?" пригрозил другой.

Украинца Ракицкого из "Зенита" затравили на родине за пост о Дне Победы

Украинца Ракицкого из "Зенита" затравили на родине за пост о Дне Победы

Напомним, что украинцы далеко не в первый раз позволяют себе травлю своих соотечественников за фото с россиянами. Так, украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих, выигравшую на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль, затравили на родине за фото с победительницей соревнований Марией Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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