Пользователи "Инстаграма" затравили украинского телеведущего Владимира Остапчука за совместное фото с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Народного артиста России Остапчук встретил во время отпуска на Крите. Вместе с супругой они сфотографировались со звездой и опубликовали в сториз. Реакция украинцев не заставила себя ждать: пользователи соцсети ополчились на телеведущего с гневными комментариями, а местные СМИ напомнили, что Киркоров находится в списке лиц, которым СБУ запретила въезд на территорию Украины. Сейчас фотография в профиле отсутствует.

"Володя, любителям оккупантов на Украине не место. Чемодан — вокзал — Россия", — написал один из пользователей.

"Готов побегать во время сафари?" — пригрозил другой.