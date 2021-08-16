"Чемодан — вокзал — Россия": Украинского телеведущего затравили за совместное фото с Киркоровым
Народному артисту по решению СБУ на три года запрещён въезд на территорию Незалежной.
Фото © Instagram / vova_ostapchuk
Пользователи "Инстаграма" затравили украинского телеведущего Владимира Остапчука за совместное фото с российским певцом Филиппом Киркоровым.
Народного артиста России Остапчук встретил во время отпуска на Крите. Вместе с супругой они сфотографировались со звездой и опубликовали в сториз. Реакция украинцев не заставила себя ждать: пользователи соцсети ополчились на телеведущего с гневными комментариями, а местные СМИ напомнили, что Киркоров находится в списке лиц, которым СБУ запретила въезд на территорию Украины. Сейчас фотография в профиле отсутствует.
"Володя, любителям оккупантов на Украине не место. Чемодан — вокзал — Россия", — написал один из пользователей.
"Готов побегать во время сафари?" — пригрозил другой.
Напомним, что украинцы далеко не в первый раз позволяют себе травлю своих соотечественников за фото с россиянами. Так, украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих, выигравшую на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль, затравили на родине за фото с победительницей соревнований Марией Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.
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