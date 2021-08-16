Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на реакцию со стороны США по поводу ситуации в Афганистане. Дипломат отметила, что Вашингтон в этот раз не штампует заявления о нарушении прав человека "круглосуточно, без перерыва на обед".

"Что там с правами человек в Кабуле, по мнению Белого дома, не слышали? Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолёты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или "ответственных" ищут?" — написала она в своём телеграм-канале.