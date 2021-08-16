Принтер сломался: Захарова поиронизировала над реакцией США по обострению в Афганистане
Она напомнила, что афганцы штурмуют аэропорт и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, о спасении. Однако в ответ лишь тишина.
Фото © Антон Новодережкин / ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на реакцию со стороны США по поводу ситуации в Афганистане. Дипломат отметила, что Вашингтон в этот раз не штампует заявления о нарушении прав человека "круглосуточно, без перерыва на обед".
"Что там с правами человек в Кабуле, по мнению Белого дома, не слышали? Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолёты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или "ответственных" ищут?" — написала она в своём телеграм-канале.
Хаос в аэропорту Кабула, флаг "Талибана" над президентским дворцом: Хроника обострения в Афганистане
После того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан"*. Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни ситуация обострилась максимально, когда талибы зашли в столицу. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами Кабула. Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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