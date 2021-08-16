Несколько человек погибли в аэропорту Кабула
Ранее сообщалось, что люди не могут вылететь из столицы Афганистана в связи с нехваткой мест на авиарейсах.
Давка в аэропорту Кабула. Видео © Соцсети
В соцсетях распространяются фото из аэропорта Кабула, на которых видны тела погибших. При этом не уточняется, как умерли люди — в результате давки или в результате стрельбы, которую открыли американские военные для восстановления порядка.
Фото © Соцсети
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, выстроились очереди в банки. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. С этим же намерением сотни человек выдвинулись в аэропорт Кабула. Там произошла давка из-за желающих покинуть страну, в воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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