В Великобритании заявили, что не намерены возвращаться в Афганистан
Глава Минобороны Королевства также отметил, что из-за сложившейся ситуации значительно увеличится количество мигрантов в других странах.
Фото © Pixabay
В Минобороны Великобритании заявили, что страна не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан. Об этом в эфире телеканала Sky News сообщил глава ведомства Бен Уоллес.
"Это не в наших планах... возвращаться обратно", — сказал он.
Также Уоллес отметил, что из-за смены власти в Афганистане в других странах значительно увеличится количество мигрантов.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0