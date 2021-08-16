НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Великобритании заявили, что не намерены возвращаться в Афганистан

Глава Минобороны Королевства также отметил, что из-за сложившейся ситуации значительно увеличится количество мигрантов в других странах.

16 августа, 07:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Минобороны Великобритании заявили, что страна не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан. Об этом в эфире телеканала Sky News сообщил глава ведомства Бен Уоллес.

"Это не в наших планах... возвращаться обратно", сказал он.

Также Уоллес отметил, что из-за смены власти в Афганистане в других странах значительно увеличится количество мигрантов.

Несколько человек погибли в аэропорту Кабула

Несколько человек погибли в аэропорту Кабула

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1