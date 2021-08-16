В Великобритании заявили, что не намерены возвращаться в Афганистан

В Минобороны Великобритании заявили, что страна не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан. Об этом в эфире телеканала Sky News сообщил глава ведомства Бен Уоллес.

"Это не в наших планах... возвращаться обратно", — сказал он.

Также Уоллес отметил, что из-за смены власти в Афганистане в других странах значительно увеличится количество мигрантов.