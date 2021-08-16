Аэропорт Кабула приостановил обслуживание коммерческих рейсов
Ранее сообщалось, что контроль за воздушным движением взяли на себя солдаты Армии США.
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Выполнение всех коммерческих рейсов из международного аэропорта Кабула приостановлено. Об этом сообщили в воздушной гавани, передаёт телеканал TOLOnews. В заявлении аэропорта также призвали местных граждан не создавать давку и не пытаться прорваться на лётное поле.
Ранее в Пентагоне заявили, что, несмотря на перебои в работе, воздушная гавань афганской столицы продолжает принимать гражданские самолёты. Там уточнили, что контроль за воздушным движением в районе аэропорта взяли на себя военные США.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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