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Аэропорт Кабула приостановил обслуживание коммерческих рейсов

Ранее сообщалось, что контроль за воздушным движением взяли на себя солдаты Армии США.

16 августа, 06:55
<p>Фото © ТАСС / dpa</p>

Фото © ТАСС / dpa

Выполнение всех коммерческих рейсов из международного аэропорта Кабула приостановлено. Об этом сообщили в воздушной гавани, передаёт телеканал TOLOnews. В заявлении аэропорта также призвали местных граждан не создавать давку и не пытаться прорваться на лётное поле.

Ранее в Пентагоне заявили, что, несмотря на перебои в работе, воздушная гавань афганской столицы продолжает принимать гражданские самолёты. Там уточнили, что контроль за воздушным движением в районе аэропорта взяли на себя военные США.

Толпа прорвалась на ВПП в аэропорту Кабула, военные США начали стрелять в воздух

Толпа прорвалась на ВПП в аэропорту Кабула, военные США начали стрелять в воздух

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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