Аэропорт Кабула приостановил обслуживание коммерческих рейсов

Выполнение всех коммерческих рейсов из международного аэропорта Кабула приостановлено. Об этом сообщили в воздушной гавани, передаёт телеканал TOLOnews. В заявлении аэропорта также призвали местных граждан не создавать давку и не пытаться прорваться на лётное поле.