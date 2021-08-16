В Подмосковье задержали скрипача, который заживо сжёг свою учительницу по музыке

В Подмосковье задержали двух мужчин, которые подозреваются в жестоком убийстве 76-летней преподавательницы по скрипке. По данным источника Лайфа, бывший ученик с подельником ворвались в дом к пенсионерке в Новой Москве, связали её вместе с пожилым братом и подожгли.

Убийц поймали на станции Ожерелье в Московской области. Ими оказались 27-летний Андрей А. и 38-летний Виктор К. Как сообщил источник, перед жестокой расправой мужчины похитили из дома денежные средства в размере 60 тысяч рублей, а также мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".