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В Подмосковье задержали скрипача, который заживо сжёг свою учительницу по музыке

Полицейские поймали и его сообщника — 38-летнего Виктора К. По данным следствия, злоумышленники перед поджогом обчистили дом жертвы.

16 августа, 07:23

Фото © Pixabay

В Подмосковье задержали двух мужчин, которые подозреваются в жестоком убийстве 76-летней преподавательницы по скрипке. По данным источника Лайфа, бывший ученик с подельником ворвались в дом к пенсионерке в Новой Москве, связали её вместе с пожилым братом и подожгли.

Убийц поймали на станции Ожерелье в Московской области. Ими оказались 27-летний Андрей А. и 38-летний Виктор К. Как сообщил источник, перед жестокой расправой мужчины похитили из дома денежные средства в размере 60 тысяч рублей, а также мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

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Напомним, жуткая история произошла в Новой Москве несколько дней назад. Двое мужчин ворвались в частный дом учительницы по скрипке, связали скотчем женщину и её брата, после чего подожгли. Погибшая успела перед смертью назвать имя одного из злоумышленников своему родственнику. Тот в результате нападения выжил и дал показания правоохранителям.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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