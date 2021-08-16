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Не менее пяти человек погибли в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула

Тысячи человек, желающих покинуть Афганистан, сегодня прорвались на взлётно-посадочную полосу.

16 августа, 07:40
<p>Кадр из видео © Соцсети</p>

Кадр из видео © Соцсети

По меньшей мере пять человек погибли в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула, который в эти дни штурмуют тысячи людей на фоне прихода к власти талибов. Об этом сообщает Reuters. По данным TOLO, также есть раненые.

Очевидцы заметили, что тела нескольких жертв погрузили в автомобиль. При этом пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди.

Толпа прорвалась на ВПП в аэропорту Кабула, военные США начали стрелять в воздух

Толпа прорвалась на ВПП в аэропорту Кабула, военные США начали стрелять в воздух

Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан"*. Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами Кабула. Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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