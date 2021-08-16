Не менее пяти человек погибли в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула
Тысячи человек, желающих покинуть Афганистан, сегодня прорвались на взлётно-посадочную полосу.
Кадр из видео © Соцсети
По меньшей мере пять человек погибли в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула, который в эти дни штурмуют тысячи людей на фоне прихода к власти талибов. Об этом сообщает Reuters. По данным TOLO, также есть раненые.
Очевидцы заметили, что тела нескольких жертв погрузили в автомобиль. При этом пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди.
Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан"*. Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами Кабула. Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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