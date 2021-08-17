Революция на льду или пустая шумиха: Угрожает ли доминированию российских фигуристов атака трансгендеров Один из самых популярных в нашей стране видов спорта находится на пороге перемен. На турниры допустили спортсменов, заявивших о смене пола. Как это отразится на результатах, пока не очень понятно. 16 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Одной из самых обсуждаемых тем на завершившейся в Токио Олимпиаде стало несправедливое судейство российских гимнасток. Сколько уже копий было сломано в попытках разобраться в причинах неудачи 13-кратной чемпионки мира Дины Авериной на Играх в японской столице! Невероятно обидно, что россиянка, выполнившая свои упражнения без ошибок, уступила в многоборье Линой Ашрам из Израиля, которая в ходе выступления выронила ленту из рук.

В итоге прервалась 25-летняя гегемония России в художественной гимнастике. Не помогли и многочисленные протесты наших тренеров в ходе соревнований. Дина Аверина открыто заявила, что золотой медали её лишили судьи. ОКР попросил Международную федерацию гимнастики разъяснить ситуацию с работой арбитров на олимпийском турнире, но ответа пока не получил.

После этого у болельщиков возникли опасения, что наших теперь будут засуживать и в других видах спорта, например в фигурном катании. Наверняка же многим не нравится, что россияне из раза в раз увозят с крупнейших соревнований почти весь золотой запас. Напомним, что на последнем чемпионате мира в Стокгольме наши фигуристы выиграли три медали высшей пробы из четырёх возможных и завоевали ровно половину всех наград (шесть из двенадцати). Победителями первенства стали Анна Щербакова, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

На прошлой неделе наших фигуристов вынудили сняться с двух стартовых этапов юниорского Гран-при. В случае приезда во Францию россиянам пришлось бы провести десять дней в карантине, а в условиях соревнований это совершенно невозможно. И вот новый тревожный звоночек. Международный союз конькобежцев (ISU) официально разрешил выступать на турнирах трансгендерам — как у мужчин, так и у женщин. Речь идёт обо всех спортсменах, чья гендерная идентичность отличается от пола, установленного при рождении. При этом не имеет никакого значения, подвергались ли эти атлеты хирургическому вмешательству или иным формам воздействия со стороны врачей.

Согласно принятому регламенту, сменившие пол женщины получили право соревноваться с мужчинами без каких-либо ограничений. От них требуется всего лишь заявление о смене гендерной индентичности. Перемещение в обратном направлении — гораздо более сложное предприятие. Для перехода из мужской категории в женскую общий уровень тестостерона спортсмена не должен превышать 5 нмоль/л (при норме не более трёх единиц). Это условие следует соблюдать в течение 12 месяцев до первого турнира и во время всего последующего периода выступлений.

В случае нарушения этих правил последует годичная дисквалификация. Вы будете смеяться, но в регламенте прописали и возможность многократной смены половой принадлежности спортсмена. Переходить из мужских соревнований в женские и обратно можно не чаще чем раз в четыре года.

Сразу же вспоминается ажиотаж, вызванный выступлением трансгендеров на Олимпиаде в Токио. Так, новозеландская штангистка Лорен Хаббард, ранее соревновавшаяся с мужчинами, заняла самое последнее место в весовой категории свыше 87 кг. Она просто не справилась с начальным весом и завершила борьбу уже на старте. Зато канадская футболистка Куинн, объявившая себя небинарной персоной и попросившая при упоминании неё использовать местоимения они/их, стала олимпийской чемпионкой. Также серебряную медаль в беге на 200 метров у женщин выиграла 18-летняя намибийка Кристин Мбома, в организме которой с ранних лет было существенное превышение естественного уровня мужского гормона.

Что думают о трансгендерных нововведениях в фигурном катании российские эксперты? Чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин считает, что участие в женских соревнованиях мужчин, пусть даже и бывших, просто недопустимо.

— Если женщины хотят выступать в мужских соревнованиях, то ради бога, пусть выступают. Но мужчина — переделанный, не переделанный — без разницы — не может выступать с женщинами. Я категорически против этого. Создаются неравные условия. Это абсолютно неправильно, это ужасная ситуация. Женщины должны соревноваться только с женщинами, — заявил Жулин Лайфу.

При этом специалист, ныне занимающийся тренерской деятельностью, не считает, что появление в фигурном катании трансгендеров каким-то образом угрожает российской гегемонии.

— Угрожает ли данная ситуация доминированию россиян? Да вряд ли. Пока они там будут пол менять, пока они там кататься научатся... Не думаю, что какие-то лидеры фигурного катания будут переделываться из мужчин в женщин, — сказал чемпион мира.

Жулин предложил организовать для фигуристов, сменивших пол, специальные турниры. Он не думает, что подобное стало бы нарушением прав этих спортсменов.

— А так, вообще, надо проводить отдельные трансгендерные соревнования. Я не вижу здесь ущемления чьих-либо прав. Ещё раз говорю, если переделанная женщина хочет соревноваться среди мужчин, ради бога, но никто этим, естественно, заниматься не будет, — резюмировал тренер.

Иную точку зрения высказала олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она не считает, что с появлением трансгендеров в фигурном катании что-то принципиально изменится.

— Эти правила приняли и в нашем виде спорта, и в других. Не думаю, что это как-то отразится на результатах. В любом случае на чемпионаты Европы и мира будут приезжать люди, которые пройдут отбор в своих странах. Здесь ничего не изменится, — рассказала Бестемьянова Лайфу.

По её словам, сейчас трудно предугадать, какие результаты будут показывать на льду фигуристы, совершившие трансгендерный переход. Для формирования какого-либо мнения на этот счёт нужно немного подождать.

— Наш вид спорта это вряд ли изменит. Мы живём в мире, где нет чёрного и белого, есть очень много разных оттенков. Оценить влияние трансгендеров на фигурное катание сейчас сложно. Давайте посмотрим, что из этого получится. Это ведь что-то абсолютно новое, — отметила легендарная спортсменка.

Кстати, мир фигурного катания знает одного трансгендера. Речь об Элиоте Халверсоне — колумбийце, в возрасте пяти месяцев усыновлённом американской семьёй. Он начал заниматься фигурным катанием в шесть лет, добравшись до титула чемпиона США среди юниоров.

В 17 лет Халверсон, которого тренировала бывшая советская фигуристка Вероника Першина, решил завершить карьеру. А через десять лет после ухода из спорта американец объявил себя небинарной персоной и изменил свой статус с "он" на "она". Сейчас Элиот занимается тренерской деятельностью.

Действительно, вряд ли в ближайшие годы трансгендеры будут угрожать доминированию российских фигуристок. Им надо сначала научиться чисто исполнять сложнейшие четверные прыжки, которые удаются далеко не всем мужчинам. В любом случае нашим суперзвёздам Анне Щербаковой, Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой не стоит думать о соперниках. У россиянок их просто нет.

Авторы Роман Фейгин