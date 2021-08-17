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Немецкий футбольный клуб исключили из кубка из-за лишней замены

Тренерский штаб просчитался и сделал больше перестановок в игре, чем положено по регламенту.

16 августа, 23:20
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/vfl.wolfsburg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vfl.wolfsburg</a></p>

Фото © Instagram / vfl.wolfsburg

Футбольный клуб "Вольфсбург" одержал победу в матче Кубка Германии, однако всё равно был исключён из турнира. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Такое наказание последовало из-за нарушения "Вольфсбургом" регламента по заменам в матче 1/32 финала с "Пройссеном" (Мюнстер), сыгранном 8 августа (3:1 после дополнительного времени).

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В этом поединке "Вольфсбург", который ныне тренирует экс-полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммел, произвёл шесть замен вместо разрешённых пяти. "Пройссен" подал протест на результат матча, и Немецкий футбольный союз удовлетворил его. Таким образом, "Пройссену" присуждена победа со счётом 2:0, клуб восстановлен для участия в турнире.

При этом представители "Вольфсбурга" не согласны с таким решением, клуб планирует продолжать борьбу в правовом поле.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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