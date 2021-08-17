Немецкий футбольный клуб исключили из кубка из-за лишней замены

Футбольный клуб "Вольфсбург" одержал победу в матче Кубка Германии, однако всё равно был исключён из турнира. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Такое наказание последовало из-за нарушения "Вольфсбургом" регламента по заменам в матче 1/32 финала с "Пройссеном" (Мюнстер), сыгранном 8 августа (3:1 после дополнительного времени).

В этом поединке "Вольфсбург", который ныне тренирует экс-полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммел, произвёл шесть замен вместо разрешённых пяти. "Пройссен" подал протест на результат матча, и Немецкий футбольный союз удовлетворил его. Таким образом, "Пройссену" присуждена победа со счётом 2:0, клуб восстановлен для участия в турнире.