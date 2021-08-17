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СМИ: "Спартак" ведёт переговоры с "Сельтой" о переходе Понсе

Контракт аргентинского футболиста с красно-белыми рассчитан до 2024 года.

17 августа, 08:39
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Форвард московского "Спартака" Эсекьель Понсе может в ближайшее время покинуть команду. Об этом информирует La Voz de Galicia.

Сообщается, что в переходе Понсе заинтересована испанская "Сельта". Клуб уже начал переговоры со "Спартаком" об аренде 24-летнего игрока.

По данным La Voz de Galicia, "Сельта" видит в Понсе замену другому аргентинскому форварду — Факундо Феррейре. Южноамериканец покинул команду по окончании прошлого сезона.

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При этом "Спартак" не заинтересован в сдаче Понсе в аренду "Сельте". Об этом заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Понсе перешёл в "Спартак" в июне 2019 года. В составе команды он провёл 66 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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