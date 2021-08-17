СМИ: "Спартак" ведёт переговоры с "Сельтой" о переходе Понсе

Форвард московского "Спартака" Эсекьель Понсе может в ближайшее время покинуть команду. Об этом информирует La Voz de Galicia.

Сообщается, что в переходе Понсе заинтересована испанская "Сельта". Клуб уже начал переговоры со "Спартаком" об аренде 24-летнего игрока.

По данным La Voz de Galicia, "Сельта" видит в Понсе замену другому аргентинскому форварду — Факундо Феррейре. Южноамериканец покинул команду по окончании прошлого сезона.

При этом "Спартак" не заинтересован в сдаче Понсе в аренду "Сельте". Об этом заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.