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"Манчестер Сити" предложили приобрести Криштиану Роналду

По информации СМИ, "Ювентус" согласился бы продать португальского нападающего за 30 миллионов евро.

17 августа, 08:53
<p>Фото © Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду может переехать в Англию. Об этом передаёт Corriere dello Sport.

По информации итальянского издания, агент 36-летнего футболиста Жорже Мендеш предложил "Манчестер Сити" приобрести игрока. Сообщается, что "Ювентус" согласился бы продать Роналду за 30 миллионов евро.

Срок контракта форварда с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что через год он может перейти в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного трансфера.

СМИ: ПСЖ решил в 2022 году заменить Мбаппе на Роналду

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Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

В ходе карьеры Роналду уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год он был футболистом "Манчестер Юнайтед".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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