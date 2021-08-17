"Манчестер Сити" предложили приобрести Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду может переехать в Англию. Об этом передаёт Corriere dello Sport.

По информации итальянского издания, агент 36-летнего футболиста Жорже Мендеш предложил "Манчестер Сити" приобрести игрока. Сообщается, что "Ювентус" согласился бы продать Роналду за 30 миллионов евро.

Срок контракта форварда с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что через год он может перейти в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного трансфера.

Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.