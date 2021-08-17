Самолёт Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Видео © Соцсети

Опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу при заходе на посадку близ аэродрома Кубинка в Подмосковье. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария произошла во время тренировочного полёта.

"Во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В", — цитирует ТАСС сообщение ОАК.

По предварительным данным источника Лайфа, в полёте загорелся двигатель Ил-112В. Место падения воздушного судна ещё не обнаружено.