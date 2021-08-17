Самолёт Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье
По предварительным данным, в полёте загорелся двигатель воздушного судна.
Фото © ТАСС / Евгений Срибный
Самолёт Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Видео © Соцсети
Опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу при заходе на посадку близ аэродрома Кубинка в Подмосковье. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария произошла во время тренировочного полёта.
"Во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В", — цитирует ТАСС сообщение ОАК.
По предварительным данным источника Лайфа, в полёте загорелся двигатель Ил-112В. Место падения воздушного судна ещё не обнаружено.
Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Предполагается, что Ил-112В придёт на смену выбывающему парку самолётов Ан-26.
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