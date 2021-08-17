Из затонувшего на Камчатке вертолёта Ми-8 не могут извлечь тела двух погибших

Спасатели смогли поднять из Курильского озера на Камчатке шесть тел после крушения вертолёта Ми-8. Однако под водой находится ещё две жертвы авиакатастрофы, которых пока не получается достать, сообщил Лайфу источник.

По его словам, из Курильского озера сегодня не смогли поднять оставшиеся два тела из салона вертолёта Ми-8 из-за того, что много мусора и его засасывает в двигателе глубоководных дронов, которые задействованы при обследования дна. Операцию решено было продолжить завтра.