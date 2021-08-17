Из затонувшего на Камчатке вертолёта Ми-8 не могут извлечь тела двух погибших
Глубоководные дроны, которые обследуют дно, не могут подобраться к погибшим из-за мусора.
Фото © Кроноцкий заповедник
Спасатели смогли поднять из Курильского озера на Камчатке шесть тел после крушения вертолёта Ми-8. Однако под водой находится ещё две жертвы авиакатастрофы, которых пока не получается достать, сообщил Лайфу источник.
По его словам, из Курильского озера сегодня не смогли поднять оставшиеся два тела из салона вертолёта Ми-8 из-за того, что много мусора и его засасывает в двигателе глубоководных дронов, которые задействованы при обследования дна. Операцию решено было продолжить завтра.
Ранее сообщалось, что со дна Курильского озера подняли тело пятого погибшего при крушении вертолёта Ми-8. По информации Лайфа, это женщина. Также была информация, что спасатели через иллюминаторы обнаружили тела ещё трёх жертв катастрофы. Таким образом, найдены тела всех, кто погиб при падении вертолёта. Для их подъёма на поверхность планируется открыть задние створки воздушного судна.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Лайф публиковал видео с места падения воздушного судна и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как он смог уцелеть. 13 августа стало известно, что вертолёт обнаружен с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.
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