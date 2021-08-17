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В России шестой день подряд фиксируют более 800 смертей от ковида

За сутки выявлено 20 958 новых случаев заболевания, а полностью выздоровело 18 407 человек.

17 августа, 08:35
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В России за сутки зафиксировали 805 летальных исходов из-за коронавируса — уже шестой день число смертей превышает 800. Общее количество умерших с начала пандемии составило 172 110. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в РФ выявлено 20 958 новых случаев коронавируса, а полностью выздоровело 18 407 человек. При этом за весь период зафиксировано 6 642 559 инфицированных, а вылечившихся — 5 918 324.

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А ранее член-корреспондент РАН Пётр Чумаков заявил, что начало новой волны коронавируса в России стоит ожидать приблизительно в ноябре. Он не исключил, что в страну может прийти штамм "йота".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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