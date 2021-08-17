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Инфекционист оценил эффективность ревакцинации от коронавируса разными вакцинами

Период снижения заболеваемости является хорошим временем для повторной вакцинации от ковида, отметил эксперт.

17 августа, 04:17
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Согласно имеющимся данным, ревакцинироваться от коронавируса можно любой из вакцин, которые есть в настоящее время; главное — запустить процессы выработки антител. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Отвечая на вопрос, можно ли повторно вакцинироваться от ковида другим препаратом или обязательно тем же, что и в первый раз, специалист отметил, что независимо от выбранной вакцины в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально "похожей" на коронавирус.

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"В любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм", — приводит слова Позднякова РИА "Новости".

Он добавил, что у каждого вируса имеются штаммы, и когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть и защитный механизм сработает независимо от мутации.

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"То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное — запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет", — заметил врач.

Кроме того, Поздняков подчеркнул, что период снижения заболеваемости коронавирусом является хорошим временем для ревакцинации и вакцинации после перенесённого заболевания.

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Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию от ковида.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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