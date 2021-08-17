Инфекционист оценил эффективность ревакцинации от коронавируса разными вакцинами

Согласно имеющимся данным, ревакцинироваться от коронавируса можно любой из вакцин, которые есть в настоящее время; главное — запустить процессы выработки антител. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Отвечая на вопрос, можно ли повторно вакцинироваться от ковида другим препаратом или обязательно тем же, что и в первый раз, специалист отметил, что независимо от выбранной вакцины в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально "похожей" на коронавирус.

"В любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм", — приводит слова Позднякова РИА "Новости".

Он добавил, что у каждого вируса имеются штаммы, и когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть и защитный механизм сработает независимо от мутации.

"То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное — запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет", — заметил врач.

Кроме того, Поздняков подчеркнул, что период снижения заболеваемости коронавирусом является хорошим временем для ревакцинации и вакцинации после перенесённого заболевания.