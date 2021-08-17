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Врач заявил, что коронавирусом можно переболеть до 10 раз за год

Также Борис Чурадзе объяснил, как протекает болезнь при повторном инфицировании.

17 августа, 00:23

Фото © Pixabay

Главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе рассказал, как часто люди могут заражаться коронавирусной инфекцией и чем отличается течение болезни при первичном заражении от последующих. В интервью радио Sputnik медик выразил мнение, что в ближайшем будущем коронавирус будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа и многие другие вирусы.

"Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза — это мы видим достаточно часто", — рассказал специалист.

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Чурадзе добавил, что при повторном заражении тем же штаммом ковида в большинстве случаев заболевание протекает гораздо легче. Если же человек инфицировался другим штаммом, то, как утверждает врач, картина менее однозначная: "бывают тяжёлые случаи, повторно тяжёлые или даже более тяжёлые, чем были предыдущие".

По словам медика, по мере формирования популяционного иммунитета благодаря вакцинации и наличию антител у переболевших людей уровень заболеваемости будет снижаться, а последствия болезни станут менее тяжёлыми.

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"Я предполагаю, что со временем — мы это увидим уже в следующем году — последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции", — резюмировал Чурадзе.

Ранее профессор Пётр Чумаков назвал месяц начала четвёртой волны коронавируса в России. По его словам, пока трудно сказать, какой штамм может вызвать новый всплеск заболеваемости.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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