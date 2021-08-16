"Нужно потихоньку нюхать": Врач рассказал, как лечить паросмию после перенесённого ковида
Он объяснил, что при любых воспалительных процессах необходимо незамедлительно обращаться к специалисту и купировать их.
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После коронавируса многие пациенты сталкиваются с паросмией — искажённым восприятием запахов, которое связано с поражением нейрорецепторов организма. О причинах побочного эффекта и способах справиться с ним Лайфу рассказал врач-отоларинголог Дмитрий Суббота.
"Это происходит в результате поражения вирусом нейрорецепторов обоняния. Может быть даже поражён обонятельный путь. Но это лучше, чем когда запахи вообще пропадают. В этом случае есть хотя бы шанс, что обоняние восстановится. Вирусы воздействуют на обонятельные рецепторы, нервные окончания, поражают их и вызывают дегенеративные изменения, и те частично погибают", — объяснил медик.
По его словам, специфической терапии в этом случае нет. При любых воспалительных процессах в первую очередь необходимо обращаться к врачу и незамедлительно купировать их. Собеседник Лайфа предупредил, что паросмия может сопровождаться насморком и заложенностью носа, тогда лечение нужно проводить ещё более интенсивно.
"Как правило, обоняние само восстанавливается через некоторое время, но вот пилюли волшебной нет. Нужно использовать запахи, которые вы знаете хорошо, потихоньку нюхать, тем самым тренируя обонятельный рецептор. Например, вы знаете, как пахнут ваши любимые духи. Вы можете вдыхать и смотреть глазами — это будет своеобразная тренировка", — заключил собеседник Лайфа.
Ранее Лайф рассказывал, какой симптом коронавирусной инфекции, по наблюдениям учёных, проявляется только у вакцинированных людей.
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