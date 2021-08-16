После коронавируса многие пациенты сталкиваются с паросмией — искажённым восприятием запахов, которое связано с поражением нейрорецепторов организма. О причинах побочного эффекта и способах справиться с ним Лайфу рассказал врач-отоларинголог Дмитрий Суббота.

"Это происходит в результате поражения вирусом нейрорецепторов обоняния. Может быть даже поражён обонятельный путь. Но это лучше, чем когда запахи вообще пропадают. В этом случае есть хотя бы шанс, что обоняние восстановится. Вирусы воздействуют на обонятельные рецепторы, нервные окончания, поражают их и вызывают дегенеративные изменения, и те частично погибают", — объяснил медик.

По его словам, специфической терапии в этом случае нет. При любых воспалительных процессах в первую очередь необходимо обращаться к врачу и незамедлительно купировать их. Собеседник Лайфа предупредил, что паросмия может сопровождаться насморком и заложенностью носа, тогда лечение нужно проводить ещё более интенсивно.