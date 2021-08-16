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В Туле от коронавируса скончалась двухмесячная девочка

Диагноз погибшему ребёнку удалось поставить лишь после вскрытия.

16 августа, 12:04
<p>Фото © ТАСС / Пименов Роман</p>

Фото © ТАСС / Пименов Роман

В Тульской области от коронавируса скончалась двухмесячная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что после выписки из роддома ребёнок находился на патронажном наблюдении. Родители не сообщали о каких-либо проблемах со здоровьем малышки, поэтому всё это время она находилась дома. Как подчеркнули в министерстве, коронавирус развился у девочки молниеносно.

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"У погибшего ребёнка из Тулы диагноз "новая коронавирусная инфекция" установлен при вскрытии. <...> Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", — говорится в официальном заявлении ведомства.

За последние сутки в Тульской области был зафиксирован 131 случай заражения коронавирусной инфекцией и семь случаев летального исхода. При этом последние несколько недель динамика заболеваемости в регионе постепенно идёт на спад. Всего же в России за минувший день выявили 20 765 новых случаев ковида, что стало минимумом с 29 июня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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