В Туле от коронавируса скончалась двухмесячная девочка
Диагноз погибшему ребёнку удалось поставить лишь после вскрытия.
Фото © ТАСС / Пименов Роман
В Тульской области от коронавируса скончалась двухмесячная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что после выписки из роддома ребёнок находился на патронажном наблюдении. Родители не сообщали о каких-либо проблемах со здоровьем малышки, поэтому всё это время она находилась дома. Как подчеркнули в министерстве, коронавирус развился у девочки молниеносно.
"У погибшего ребёнка из Тулы диагноз "новая коронавирусная инфекция" установлен при вскрытии. <...> Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", — говорится в официальном заявлении ведомства.
За последние сутки в Тульской области был зафиксирован 131 случай заражения коронавирусной инфекцией и семь случаев летального исхода. При этом последние несколько недель динамика заболеваемости в регионе постепенно идёт на спад. Всего же в России за минувший день выявили 20 765 новых случаев ковида, что стало минимумом с 29 июня.
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