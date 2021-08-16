В Туле от коронавируса скончалась двухмесячная девочка

В Тульской области от коронавируса скончалась двухмесячная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что после выписки из роддома ребёнок находился на патронажном наблюдении. Родители не сообщали о каких-либо проблемах со здоровьем малышки, поэтому всё это время она находилась дома. Как подчеркнули в министерстве, коронавирус развился у девочки молниеносно.

"У погибшего ребёнка из Тулы диагноз "новая коронавирусная инфекция" установлен при вскрытии. <...> Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", — говорится в официальном заявлении ведомства.