Вакцина Pfizer спровоцировала миокардит у подростка из Сингапура

Минздрав Сингапура сообщил о первом в стране случае побочного эффекта на сердце, который был обнаружен у 16-летнего подростка после введения первой дозы вакцины Pfizer. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Миокардит, вероятно, стал серьёзным побочным эффектом после использования вакцины. Состояние молодого человека усугубилось после тренировки с большими весами, а также употребления энергетических напитков и добавок в большом объёме", — сообщили в ведомстве.

В Минздраве Сингапура добавили, что юноша будет выписан из медучреждения в ближайшие недели, но, прежде чем он сможет возобновить учёбу и другие занятия, потребуется пройти курс реабилитации. Также власти планируют выплатить родителям мальчика 165,9 тысячи долларов США, по правилам программы страхования жителей в случае появления побочных эффектов от вакцин, использующихся в государственной кампании иммунизации.

Кроме Pfizer, для государственной вакцинации в Сингапуре одобрен препарат Moderna. В стране полностью вакцинировано уже около 75% жителей.