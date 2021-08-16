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Вакцина Pfizer спровоцировала миокардит у подростка из Сингапура

Кроме данного препарата, для государственной вакцинации в стране одобрен препарат Moderna. В стране полностью вакцинировано уже около 75% жителей.

16 августа, 10:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Минздрав Сингапура сообщил о первом в стране случае побочного эффекта на сердце, который был обнаружен у 16-летнего подростка после введения первой дозы вакцины Pfizer. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Миокардит, вероятно, стал серьёзным побочным эффектом после использования вакцины. Состояние молодого человека усугубилось после тренировки с большими весами, а также употребления энергетических напитков и добавок в большом объёме", — сообщили в ведомстве.

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В Минздраве Сингапура добавили, что юноша будет выписан из медучреждения в ближайшие недели, но, прежде чем он сможет возобновить учёбу и другие занятия, потребуется пройти курс реабилитации. Также власти планируют выплатить родителям мальчика 165,9 тысячи долларов США, по правилам программы страхования жителей в случае появления побочных эффектов от вакцин, использующихся в государственной кампании иммунизации.

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Кроме Pfizer, для государственной вакцинации в Сингапуре одобрен препарат Moderna. В стране полностью вакцинировано уже около 75% жителей.

Ранее европейский регулятор сообщил о возможных проблемах с сердцем от вакцинации Pfizer и Moderna. Комитет по безопасности рекомендовал обновить информацию и добавить эти болезни в список побочных эффектов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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