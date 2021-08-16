Новый учебный год в российских школах и вузах начнётся в очном формате
В регионах отработаны меры по защите здоровья в образовательной сфере. Этот вопрос находится на контроле у местных властей.
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В этом году учёба школьников и студентов пройдёт в очном формате. Об этом заявили в Минпросвещения в ходе рабочей встречи с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анной Кузнецовой.
Участники встречи подчеркнули общее понимание того, что важны встречи учеников с учителями посредством очного обучения. Это находит отклик у всех: как у учащихся и их семей, так и у педагогов. Отмечается, что в регионах отработаны меры по защите здоровья в образовательной среде. Этот вопрос находится на контроле у местных властей.
Ранее об отсутствии планов по введению удалёнки для школьников из-за ковида заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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