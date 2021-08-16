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Политолог объяснил, как захват талибами власти в Афганистане отразится на России

Профессор считает, что многие попытаются сейчас убежать из страны, потому что боевики расстреливают пленных — солдат, офицеров афганской армии и сотрудников полиции.

16 августа, 09:47
<p>Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images

Политолог и профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло рассказал Лайфу, как повлияет на Россию приход к власти "Талибана"* в Афганистане. Он призывает в первую очередь не забывать, что эта организация признана в РФ террористической.

"Для начала они будут бежать в сопредельные страны, Таджикистан. Я думаю, что многие попытаются сейчас убежать из страны, потому что талибы расстреливают тех, кого берут в плен солдат, офицеров афганской армии и работников полиции. Поэтому там приток, я думаю, будет", — заявил Манойло.

Опубликовано видео с места "крушения самолёта ВВС Афганистана" в Узбекистане

Опубликовано видео с места "крушения самолёта ВВС Афганистана" в Узбекистане

Профессор считает, что на безопасности России отразится не сам факт наличия беженцев, а то, что группировка, которая признана террористической организацией в РФ, захватила целую страну.

"Кто-то, очевидно, будет выстраивать дополнительные эшелоны системы безопасности, прекрасно понимая, что такое движение "Талибан", а кто-то, наоборот, будет сотрудничать. При выстраивании любых отношений с "Талибаном" неплохо было бы каждый раз вспоминать о том, что это организация, признанная в РФ террористической", заключил политолог.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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