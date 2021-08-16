Политолог объяснил, как захват талибами власти в Афганистане отразится на России

Политолог и профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло рассказал Лайфу, как повлияет на Россию приход к власти "Талибана"* в Афганистане. Он призывает в первую очередь не забывать, что эта организация признана в РФ террористической.

"Для начала они будут бежать в сопредельные страны, Таджикистан. Я думаю, что многие попытаются сейчас убежать из страны, потому что талибы расстреливают тех, кого берут в плен — солдат, офицеров афганской армии и работников полиции. Поэтому там приток, я думаю, будет", — заявил Манойло.

Профессор считает, что на безопасности России отразится не сам факт наличия беженцев, а то, что группировка, которая признана террористической организацией в РФ, захватила целую страну.

"Кто-то, очевидно, будет выстраивать дополнительные эшелоны системы безопасности, прекрасно понимая, что такое движение "Талибан", а кто-то, наоборот, будет сотрудничать. При выстраивании любых отношений с "Талибаном" неплохо было бы каждый раз вспоминать о том, что это организация, признанная в РФ террористической", — заключил политолог.