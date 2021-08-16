В Киргизии арестовали мужчину, напавшего на девушку из-за русского языка
Дебоширу уже запретили посещать РФ, а также правоохранители в его стране возбудили дело о хулиганстве.
Жителя Киргизии, напавшего на девушку из-за русского языка, отправили в СИЗО. Видео © Cоцсети
Жителя Кыргызстана, напавшего на девушку за разговор на русском языке и отказ обслуживать его на национальном для этой страны языке, на месяц заключили под стражу в СИЗО-1 Бишкека. Такие данные приводит канцелярия Октябрьского районного суда столицы республики.
По данным РИА "Новости", МВД России уже запретило дебоширу въезд в страну на десять лет. На родине на него завели уголовное дело по статье "Хулиганство".
Напомним, что происшествие вызвало широкий общественный резонанс. К примеру, в Госдуме предложили запрещать въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Кроме того, депутаты решили обратиться к председателю киргизского парламента с просьбой взять ситуацию с нападением на продавщицу на личный контроль.
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