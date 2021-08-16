В Киргизии арестовали мужчину, напавшего на девушку из-за русского языка

Жителя Кыргызстана, напавшего на девушку за разговор на русском языке и отказ обслуживать его на национальном для этой страны языке, на месяц заключили под стражу в СИЗО-1 Бишкека. Такие данные приводит канцелярия Октябрьского районного суда столицы республики.