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Атомный ледокол "Арктика" прибудет в Мурманск в середине ноября

Несмотря на дефекты, судно прошло пять тысяч морских миль с момента своего спуска на воду.

16 августа, 09:36
<p>Фото © ТАСС / Лев Федосеев</p>

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Атомный ледокол "Арктика" 15 ноября прибудет в Мурманск с Балтийского завода в Санкт-Петербурге, где он встал на ремонт. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Ремонт пройдёт на базе Кронштадтского морского завода. Судно изначально было с заводскими недоработками — поскольку Харьковский турбинный завод не выполнил свои обязательства — но с октября прошлого года оно прошло почти пять тысяч морских миль.

"В целом он показал, во-первых, ледопроходимость согласно техническому заданию. И второе, конечно же, зарекомендовал себя как надежный арктический вездеход. Во всех смыслах этого слова. Работа с головным заказом, собственно говоря, и призвана выявить все те возможные недочёты, доработки, которые необходимы уже на серийных. Потому что, вы знаете, строятся ещё два серийных ледокола следом за этим и ещё два", — объяснил генеральный директор АО "ОСК" Алексей Рахманов.

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Доставка судна на Балтийский завод стала настоящей спецоперацией, которую координировали десятки человек. В частности, ширина ледокола — 34 метра, а входных доков имени Велещинского — 37 метров. Новый электродвигатель весом 380 тонн привезли в разобранном состоянии, поскольку он никуда не помещался из-за размеров.

"Если бы мы имели возможность делать это при постройке, мы бы отпускали это всё в комплекте. Но вместе с этим он настолько большой, что он действительно просто не помещается, то есть вдоль борта не проходит. Поэтому приходится его вот так по частям грузить и потом устанавливать эти части на него уже внутри судна", — объяснила начальник отдела общепроектных и спусковых работ Балтийского завода Валерия Дитковская.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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