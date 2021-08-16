Опубликовано видео с места "крушения самолёта ВВС Афганистана" в Узбекистане

Самолёт ВВС Афганистана потерпел крушение в Узбекистане. Видео © Соцсети

Военный самолёт с опознавательными знаками Военно-воздушных сил Афганистана потерпел крушение вблизи города Термеза в Сурхандарьинской области Узбекистана вечером 15 августа. Фото и видео якобы с места катастрофы появились в Сети, сообщает сайт Gazeta.uz.

Фото © Соцсети

По некоторым данным, два военнослужащих Афганистана успели выпрыгнуть из воздушного судна с парашютами. С различными травмами они доставлены в термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Впрочем, информация официального подтверждения ещё не получила. Минобороны Узбекистана изучает фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолёта.

"Мы сейчас изучаем это видео и информацию, идёт детальный анализ", — сообщил представитель оборонного ведомства.