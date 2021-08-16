Опубликовано видео с места "крушения самолёта ВВС Афганистана" в Узбекистане
Информация о катастрофе официального подтверждения ещё не получила, проверкой появившихся данных занимается Минобороны Узбекистана.
Самолёт ВВС Афганистана потерпел крушение в Узбекистане. Видео © Соцсети
Военный самолёт с опознавательными знаками Военно-воздушных сил Афганистана потерпел крушение вблизи города Термеза в Сурхандарьинской области Узбекистана вечером 15 августа. Фото и видео якобы с места катастрофы появились в Сети, сообщает сайт Gazeta.uz.
Фото © Соцсети
По некоторым данным, два военнослужащих Афганистана успели выпрыгнуть из воздушного судна с парашютами. С различными травмами они доставлены в термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Впрочем, информация официального подтверждения ещё не получила. Минобороны Узбекистана изучает фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолёта.
"Мы сейчас изучаем это видео и информацию, идёт детальный анализ", — сообщил представитель оборонного ведомства.
Ранее аэропорт Кабула приостановил обслуживание коммерческих рейсов. Сотрудники также призвали местных граждан не создавать давку и не пытаться прорваться на лётное поле. Контроль за воздушным движением взяли на себя солдаты Армии США.
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