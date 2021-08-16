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Опубликовано видео с места "крушения самолёта ВВС Афганистана" в Узбекистане

Информация о катастрофе официального подтверждения ещё не получила, проверкой появившихся данных занимается Минобороны Узбекистана.

16 августа, 09:12

Самолёт ВВС Афганистана потерпел крушение в Узбекистане. Видео © Соцсети

Военный самолёт с опознавательными знаками Военно-воздушных сил Афганистана потерпел крушение вблизи города Термеза в Сурхандарьинской области Узбекистана вечером 15 августа. Фото и видео якобы с места катастрофы появились в Сети, сообщает сайт Gazeta.uz.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

По некоторым данным, два военнослужащих Афганистана успели выпрыгнуть из воздушного судна с парашютами. С различными травмами они доставлены в термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Впрочем, информация официального подтверждения ещё не получила. Минобороны Узбекистана изучает фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолёта.

"Мы сейчас изучаем это видео и информацию, идёт детальный анализ", — сообщил представитель оборонного ведомства.

Распространённое видео отъезда Гани из Афганистана оказалось старым

Распространённое видео отъезда Гани из Афганистана оказалось старым

Ранее аэропорт Кабула приостановил обслуживание коммерческих рейсов. Сотрудники также призвали местных граждан не создавать давку и не пытаться прорваться на лётное поле. Контроль за воздушным движением взяли на себя солдаты Армии США.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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