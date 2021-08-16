Россия решила снять ограничения на полёты ещё в три страны

С 27 августа из России можно будет летать в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Об этом сообщили Лайфу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Решение принято по результатам обсуждения эпидобстановки в отдельных странах членами оперштаба. Действие новых правил распространяется на регулярные и чартерные рейсы.

Также Россия на взаимной основе увеличит количество регулярных рейсов в ряд стран. В список попали Венгрия, Египет, Кипр, Киргизия и Таджикистан.