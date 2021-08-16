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Россия решила снять ограничения на полёты ещё в три страны

Также она на взаимной основе увеличит количество регулярных рейсов в пять государств.

16 августа, 08:51
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

С 27 августа из России можно будет летать в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Об этом сообщили Лайфу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Решение принято по результатам обсуждения эпидобстановки в отдельных странах членами оперштаба. Действие новых правил распространяется на регулярные и чартерные рейсы.

Также Россия на взаимной основе увеличит количество регулярных рейсов в ряд стран. В список попали Венгрия, Египет, Кипр, Киргизия и Таджикистан.

Первый за шесть лет самолёт из РФ приземлился в египетской Хургаде

Первый за шесть лет самолёт из РФ приземлился в египетской Хургаде

Ранее стало известно, что Турции россияне могут предпочесть отдых в Болгарии, Греции, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и на Кипре.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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