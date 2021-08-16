В России пятый день подряд фиксируют более 800 смертей от ковида
Условная летальность заболевания, согласно предварительным данным штаба, выросла до 2,59%.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Число смертей из-за коронавируса в России за сутки возросло на 806, всего с начала пандемии от осложнений на фоне инфекции в стране скончались 171 305 пациентов. Таким образом, в РФ пятый день подряд фиксируют более 800 смертей от ковида.
Новые случаи заражения выявлены в 85 регионах. Из всех заразившихся 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровел 15 601 человек. Также штаб сообщает, что условная летальность заболевания выросла до 2,59%.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки зарегистрирован минимум случаев ковида с 31 марта. Всего с начала эпидемии в России выявлен 6 621 601 инфицированный в 85 регионах.
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