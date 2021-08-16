В России пятый день подряд фиксируют более 800 смертей от ковида

Число смертей из-за коронавируса в России за сутки возросло на 806, всего с начала пандемии от осложнений на фоне инфекции в стране скончались 171 305 пациентов. Таким образом, в РФ пятый день подряд фиксируют более 800 смертей от ковида.

Новые случаи заражения выявлены в 85 регионах. Из всех заразившихся 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровел 15 601 человек. Также штаб сообщает, что условная летальность заболевания выросла до 2,59%.