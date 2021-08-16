Врач объяснила, можно ли прививаться от ковида при проблемах со щитовидкой

В целом аутоиммунная патология щитовидной железы и аллергия на антибиотики не являются противопоказаниями для вакцинации от ковида, но необходимы осторожность и разрешение врача. Об этом рассказала консультант – заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с kp.ru.

"Инструкции к вакцинам против ковида предусматривают, что аутоиммунная патология не является противопоказанием, а входит в перечень заболеваний, при которых необходима осторожность. Это означает, что вакцинацию проводить можно, но врач должен оценить особенности заболевания на данный момент. В определённых случаях прививку откладывают на некоторое время", — объяснила врач.

Вакцинация в таком случае откладывается до стабилизации состояния, купирования обострения или окончания подбора терапии. Однако каких-либо данных о негативном влиянии прививки на аутоиммунные патологии щитовидной железы не зафиксировано.

Аллергия на антибиотики также не является противопоказанием для вакцинации. Но если были какие-то реакции в течение жизни, то стоит проконсультироваться с врачом. В таком случае специалист может назначить необходимый препарат для снижения риска побочек.