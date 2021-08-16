Россия продлила ограничение на полёты в Танзанию
Авиасообщение с этой страной было закрыто 15 апреля, с тех пор каждый месяц запрет продлевали.
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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября включительно. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
"Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учётом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране", — говорится в сообщении.
Напомним, авиасообщение с Танзанией было закрыто 15 апреля, при этом каждый месяц оперштаб продлевает запрет на полёты в эту страну. Причина в сложной ситуации с коронавирусом в африканском государстве. Кроме того, из этой страны жители РФ привозили домой не только ковид, но и малярию.
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