Армия Афганистана потерпела поражение в борьбе с боевиками движения "Талибан"* из-за отсутствия "духа сопротивления". Такое мнение выразил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По словам политика, Вашингтон поддерживал и укреплял афганскую национальную армию, однако желания бороться за свою страну у солдат не было. Это и привело к разгромному поражению, считает Саакашвили. Он напомнил, что в 2008 году США вмешались в конфликт Грузии и Южной Осетии только из-за "героического сопротивления грузинской армии".

"Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе", — подчеркнул он в своём телеграм-канале.

Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан". Боевики взяли под контроль всю территорию страны и вошли в столицу — Кабул. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул родину.