НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Урок для всех народов": Саакашвили объяснил победу талибов отсутствием у афганской армии "воли к бою"

По его словам, несмотря на поддержку США, сражаться за свою страну желания у солдат не было.

16 августа, 08:28
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Армия Афганистана потерпела поражение в борьбе с боевиками движения "Талибан"* из-за отсутствия "духа сопротивления". Такое мнение выразил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По словам политика, Вашингтон поддерживал и укреплял афганскую национальную армию, однако желания бороться за свою страну у солдат не было. Это и привело к разгромному поражению, считает Саакашвили. Он напомнил, что в 2008 году США вмешались в конфликт Грузии и Южной Осетии только из-за "героического сопротивления грузинской армии".

"Реванш истории": Пушков рассказал о последствиях захвата талибами Афганистана для идеологии США

"Реванш истории": Пушков рассказал о последствиях захвата талибами Афганистана для идеологии США

"Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе", — подчеркнул он в своём телеграм-канале.

Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан". Боевики взяли под контроль всю территорию страны и вошли в столицу — Кабул. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул родину.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Хаос в аэропорту Кабула, флаг "Талибана" над президентским дворцом: Хроника обострения в Афганистане

Хаос в аэропорту Кабула, флаг "Талибана" над президентским дворцом: Хроника обострения в Афганистане

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1