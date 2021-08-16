Эксперт объяснил уход США из Афганистана и победу талибов

У США не было другого выхода, кроме как уйти из Афганистана, так как эффективность была очень низкая, а средства тратились огромные, считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

"Куда деваться американцам? Двадцать лет войны, один триллион, если верить их официальным данным, долларов, потрачен на эту войну. По последним данным, потери американцев, их союзников по НАТО и ЧВК — 14 тысяч убитых. И больше 70% территории страны контролировалось "Талибаном"*. Скажите, что им делать оставалось? Они и ушли", — объяснил эксперт телеканалу "Звезда".

Багдасаров предполагал, что правительство будет дольше отстаивать город и хотя бы у маршала Абдул Рашида Дустума хватит сил для защиты Мазари-Шарифа. Но побег военачальников говорит о том, что участники движения использовали комбинированный подход, считает эксперт. По его мнению, талибы смогли захватить власть в стране, так как они умеют не только грамотно воевать, но и договариваться и подкупать нужных людей.